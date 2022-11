Home » News Calcio Napoli » Manfredi a sorpresa: “Ci riesce il Napoli e non la Juventus!”

Durante la trasmissione radiofonica “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Di seguite le sue dichiarazioni raccolte nel corso della trasmissione in cui ha parlato della bufera in casa Juventus e del modello Napoli:

Caos Juventus? “Sono state fatte scelte sbagliate”

Di seguito anche le considerazioni del sindaco sul momento che sta vivendo la Juve dopo che il presidente Agnelli ha deciso di dare le dimissioni:

“Bufera Juventus? Colpisce il fatto che in genere la Juventus è stata sempre vista come una società modello dal punto di vista gestionale. Adesso invece sono state fatte scelte sbagliate. La crisi pandemica ha travolto il bilancio, le scelte non sono state all’altezza.

“Il Napoli riesce a coniugare bilanci sani e successi sportivi”

“Questo ci fa pensare al confronto della Juventus con la società di De Laurentiis, un club che invece riesce a coniugare bilanci sani e successi sportivi con sobrietà finanziaria. Questo club opera a Napoli e di questo dobbiamo essere orgogliosi“.

Clemente Grimaldi