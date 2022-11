Home » News Calcio Napoli » Spalletti maestro per un giorno: giornata speciale per lui, il motivo

Appuntamento speciale oggi per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, infatti, è stato invitato a Coverciano al centro tecnico della FIGC per tenere una lezione agli aspiranti allenatori UEFA Pro e UEFA A.

Spalletti, professore per un giorno, ha condotto una spiegazione che per due ore ha toccato molti aspetti della sfera di competenza di un allenatore di calcio, da quello più tattico alla gestione del gruppo, fino agli aspetti comunicativi.

Spalletti a Coverciano: chi ha seguito la lezione dell’allenatore del Napoli?

Tra gli allievi intenti a seguire la sua lezione, erano presenti anche diversi suoi ex calciatori, come Daniele De Rossi ed Alberto Aquilani, e tecnici che hanno affrontato lo stesso Spalletti in questa stagione di Serie A come allenatori in seconda.

A margine della speciale lezione, Luciano Spalletti ha visitato il Museo del Calcio, accompagnato dal presidente della Fondazione, Matteo Marani: un tour guidato tra i cimeli che raccontano la storia azzurra, tra coppe, palloni e divise originali della Nazionale italiana.

