Insigne torna a Napoli: incontro con un suo ex compagno di squadra

La pausa dovuta al Mondiale in Qatar sta mettendo a dura prova i tifosi del Napoli: i supporter azzurri stanno soffrendo questa astinenza.

Da domani, però, i tifosi partenopei potranno rivedere quantomeno i propri beniamini a lavoro: la squadra si ritroverà a Castel Volturno agli ordini di mister Spalletti.

La sosta dei campionati è stata però sfruttata dai giocatori concedendosi una vacanza. Molti azzurri sono tornati nei propri paesi, ma c’è stato anche qualche ex Napoli che è tornato in città: si tratta dell’ex capitano Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Insigne è a Posillipo, l’ex capitano torna in città

Il campionato di MLS si è concluso con la vittoria dei Los Angeles FC di Giorgio Chiellini e Gareth Bale. L’inizio del nuovo campionato è previsto per fine febbraio 2023: in questo momento di stop, molti giocatori europei hanno lasciato l’America per tornare a godersi le vacanze nella propria città.

Tra questi c’è Lorenzo Insigne, tornato a Napoli in questi giorni. Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, l’attuale attaccante del Canada è stato beccato alla Scuola Calcio Petrarca dove ha accompagnato i suoi due figli Carmine e Christian.

A bordocampo Insigne ha potuto salutare il suo ex compagno di squadra Juan Jesus. Inoltre, tra i ragazzini presenti nella scuola calcio di Rossano Vettosi, c’è anche Lucas Cavani, figlio del Matador.