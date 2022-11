Diego Jr: “A mio padre sarebbe piaciuto tantissimo Kvara”, poi lancia l’appello al georgiano (VIDEO)

A pochi giorni dal secondo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, Geo Team ha realizzato e pubblicato un’intervista fatta a Diego Jr. nella quale con tono nostalgico parla del padre, per poi elogiare il momento positivo del Napoli.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Le emozioni che provo ripensando a mio padre?

“È normale che quando ci ripenso è da una parte bello perché comunque noi abbiamo vissuto molte cose belle insieme. Abbiamo vissuto gli ultimi anni veramente con un rapporto importante. Però anche un po’ di tristezza perché è morto presto, oggi a 60 anni si è quasi di mezza età. C’è un mix di sensazioni: molta tristezza perché se n’è andato via presto e molta gioia perché noi quando siamo stati insieme siamo stati bene.

Elogi per il Napoli e la sorpresa per la qualità immediata del georgiano

Il Napoli di oggi?

Oggi si sarebbe divertito tanto. Napoli sta giocando bene, vince, è piacevole. Oggi, in Italia, ha 8 punti di vantaggio, ma ne doveva avere di più. Guardate cosa è successo con il Milan. Anche in Europa oggi siamo una realtà, andiamo a giocare sul campo dell’Ajax e vinciamo 6-1. Andiamo in campi importanti e vinciamo. È molto bello”.

Diego Jr.

Kvaratskhelia?

“Prima che arrivasse a Napoli già ne avevo parlato con Spalletti, che mi disse: ‘guarda Diego che questo ragazzo è molto forte, lo prendiamo perché a noi ci ha impressionato’. A noi andava via Insigne, il capitano, il giocatore con tante presenze. Ma lui quando è arrivato ha sorpreso un po’ tutti, non perché non sapevamo fosse forte, ma perché sai il primo anno, in Italia, in una squadra che vuole vincere lo scudetto, che gioca in Champions, magari ci si aspettava un inserimento più graduale. Invece è un giocatore che si è dimostrato forte subito, con una qualità pazzesca.

È diventato un giocatore fondamentale con le prestazioni. Ha fatto la differenza ed è diventato leader sul campo, perché ha dimostrato sul campo di essere un giocatore forte e di essere un giocatore che fa la differenza. Queste cose le guadagni sul campo, con le prestazioni. Non è solo qualità, è anche fisico, ha dimostrato di poter migliorare nella parte difensiva. Un giocatore che sta diventando completo”.

Se l’ho mai incontrato di persona?

“No, però a volte su Instagram ci scambiamo i like. Lui, a volte, ha ripostato delle storie che ho pubblicato. Non ho problemi a incontrarlo ma deve imparare a parlare italiano, perché io non parlo né inglese né georgiano”.

L’appello a Kvara di Diego Jr.

Il suo futuro?

“Spero possa rimanere tanti anni a Napoli, perché è un giocatore forte. Gli sarebbe piaciuto tantissimo, perché è un giocatore estroso, di qualità (si riferisce al padre ndr.)”.

Un messaggio per i tifosi in Georgia e per Kvara?

“Certo, saluto tutti i tifosi che sono in Georgia del Napoli. A Kvara gli dico di stare più tempo possibile a Napoli, perché qui si sta bene”.