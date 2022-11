Amichevoli Napoli, spuntano le date: quattro test prima della ripresa del campionato

Il Napoli è pronto a ripartire: domani mattina gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno a più di due settimane dall’ultimo match disputato contro l’Udinese.

I ragazzi di Spalletti hanno potuto godere di alcuni giorni di vacanza, ma ora bisogna ritornare ad allenarsi per preparare al meglio gli impegni di gennaio.

Allenamento Napoli (Foto: SSC Napoli)

Date amichevoli Napoli, quattro match per gli azzurri

Si aspetta solo il comunicato ufficiale della società, ma ormai è tutto confermato: il Napoli partirà tra giovedì e venerdì per Antalya, in Turchia, dove svolgerà un ritiro di dieci giorni.

Gli azzurri svolgeranno gli allenamenti al Regnum Carya Hotel Belek in maniera super blindata. Ma non mancheranno le occasioni per farsi vedere dai tifosi presenti in Turchia.

Infatti, il Napoli svolgerà due amichevoli e l’edizione odierna de “La Repubblica” ha svelato le date dei test. La sfida contro i padroni di casa dell’Antalyaspor si giocherà mercoledì 7 dicembre, mentre il match con il Crystal Palace andrà in scena domenica 11 dicembre.

Inoltre, la squadra di Spalletti affronterà anche il Villarreal degli ex Reina e Albiol al Maradona il prossimo 17 dicembre, ma ci sono concrete possibilità di vedere anche una quarta amichevole prima di Natale: gli azzurri potrebbero volare in Francia per sfidare un club di Ligue 1.