Stefano Ceci sul paragone con Messi: "C'è un motivo per cui non va accostato a Maradona"

Stefano Ceci, che è stato amico e socio di Diego Armando Maradona, ha parlato a TeleClubItalia durante la trasmissione “Solo per la maglia” del paragone che viene spesso fuori tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato:

Maradona Messi (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Messi o Maradona? Stefano Ceci non ha dubbi

“Mbappé e Messi? Le aspettative erano ben diverse, anche sullo stesso Messi. Lui l’altro giorno ha giocato, ma si vede qualcosa che non va. Ha dei problemi fisici alla caviglia, bisogna dire anche questo. Ho parlato con uno dell’entourage della Nazionale che mi ha confermato questo fastidio. Non paragoniamolo a Maradona, per favore. Parliamo di due cose diverse”.

“Molte persone sostengono che Diego contro l’Arabia Saudita sarebbe uscito con la maglietta sudatissima, a gridare arrabbiato dopo una sconfitta del genere. Anch’io penso lo stesso. Messi è un grandissimo calciatore, Maradona è una cosa a parte e lo ha dimostrato. Aspettiamo di vedere se Messi si decide a guidare la Nazionale al trionfo, come l’ha fatto Maradona. Per adesso, però, non esistono paragoni in questo senso”.