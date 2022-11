Il bomber italiano torna nel mirino del Napoli: è il primo nome se parte Osimhen

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio per parlare delle ultime notizie in casa Napoli. In particolare, il giornalista si è soffermato sulla possibilità di un approdo di Gianluca Scamacca al Napoli. Tutto è collegato al futuro di Victor Osimhen, non così sicuro di proseguire la propria carriera all’ombra del Vesuvio. Di seguito quanto evidenziato:

Calciomercato Napoli Scamacca (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Calciomercato Napoli, idea Scamacca?

Futuro Osimhen? “Il Napoli sta monitorando tanti centravanti, almeno otto profili non giovanissimi, i quali potrebbero sostituire eventualmente Victor. Il Napoli potrebbe andare oltre l’asticella degli ingaggi decretati da De Laurentiis per soddisfare le richieste del nigeriano. Se dovessero arrivare offerte superiori ai 100 milioni, la società valuterà le opzioni e le diverse circostanze. Broja e Scamacca sono due nomi sicuri tra gli otto attaccanti monitorati dal Napoli“.

Colpo Samardzic? “È un calciatore monitorato, discretamente stimato, ha prospettive lungimiranti, ma forse non è ancora pronto per fare il titolare. Se sarà ragionevole il prezzo dell’Udinese, allora ci saranno contatti con i friuliani”.