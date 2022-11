Dalla Turchia annunciano il ritiro del Napoli: altre cinque squadre insieme agli azzurri

Procede il Mondiale in Qatar mentre i club, in attesa della ripresa dei campionati nazionali, si preparano a strutturare un break invernale di preparazione atletica. Una stagione senza dubbio insolita con un lungo intervallo di due mesi tra la prima e la seconda parte dei campionati, che invita le squadre ad organizzare in maniera differente i giorni precedenti alle vacanze di Natale.

Napoli in ritiro ad Antalya: arriva la conferma

Il Napoli di Luciano Spalletti ha chiuso la prima fase al vertice della classifica di Serie A e con una posta in palio alta si prepara a riaprire le danze a gennaio contro l’Inter. Per riprendere al meglio il filo del discorso, la società di Aurelio De Laurentiis starebbe definendo un ritiro in Turchia, precisamente ad Antalya.

FOTO: Getty Images, Napoli

Sebbene manchi ancora una conferma ufficiale da parte della SSC Napoli, dalla Turchia arriva una conferma ufficiosa. Il giornale locale TR Haber, infatti, ha pubblicato la foto di un pannello presente nel resort Regnum Carya che dovrebbe ospitare la squadra di Luciano Spalletti.

Non solo il Napoli in Turchia: gli altri club presenti

Il pannello presenta i loghi delle formazioni che, insieme agli azzurri, raggiungeranno la Turchia per sostenere questa fase di preparazione atletica. Oltre al Napoli, infatti, saranno presenti in Antalya anche due club inglesi, Crystal Palace e Hull City, e tre squadre di Super Lig turca, Antalyaspor, Istanbul Basakehir e Trabzonspor.