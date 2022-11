Ritiro Napoli in Turchia: Spalletti premia gli azzurri al Mondiale, la decisione

Si parla tanto di Mondiali negli ultimi giorni ma in casa Napoli si pensa già al ritorno in campo. Sebbene non sia ancora stata ufficializzata la tanto vociferata tournée in Turchia, la testa degli azzurri e di Spalletti è già in quel di Antalya.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, infatti, pare che Luciano Spalletti abbia chiamato i suoi azzurri impegnati al Mondiale per fare il punto sulla situazione in vista del ritiro.

Niente Turchia dopo il Mondiale, il piano di Spalletti

Il quotidiano campano riporta infatti il rientro in quel di Napoli per Luciano Spalletti, prima della ripresa degli allenamenti prevista mercoledì. Il tecnico toscano avrà a disposizione gran parte della rosa per il ritiro di Antalya ma non coloro impegnati al Mondiale.

Frank Zambo Anguissa (Getty Images)

Spalletti avrebbe infatti spiegato ad Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski che, una volta usciti, avranno diritto a dieci giorni di vacanza oltre ad essere esentati dalla tournée turca.

Napoli, chi va in vacanza e chi resta al Mondiale

Difficile tirare le somme al momento, con ancora una partita da giocare per Nazionale. Al momento però, Olivera sembra il favorito per raggiungere gli ottavi di finale, con Anguissa e Kim con un piede verso l’uscita. Sarà invece sfida a distanza per Zielinski e Lozano, con Polonia e Messico che potrebbero passare entrambe così come potrebbero salutare ambedue il Mondiale.

Mario Reccia