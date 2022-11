Dalla Slovacchia svelano: “Ho parlato con Lobotka, sapete cosa farà in questi giorni?”

Uno dei perni centrali di questo Napoli tanto entusiasmante quanto vincente, fino a questo momento della stagione, è senza dubbio il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka.

La rinascita di Lobotka

Giunto in terra partenopea nel mercato di gennaio del 2020 non ha sin da subito espresso le proprie capacità sia a causa di una forma fisica non impeccabile sia, probabilmente, per alcune divergenze prettamente tecnico tattiche con Gattuso.

Tuttavia, con l’avvento di Spalletti sulla panchina del Napoli le cose sono cambiate: il giocatore ha le chiavi del centrocampo, giostra i tempi di gioco della squadra ed è divenuto, con il passare delle partite, sempre più imprescindibile per questa squadra.

Stanislav Lobotka, Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

De Matteis: “Lobotka è entusiasta di questo Napoli”

Proprio del centrocampista slovacco ne ha parlato, Giovanni Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli e ora in forza alla Slovacchia con Francesco Calzona, anch’egli ex conoscenza del Napoli, durante Campania Sport, in onda su Canale 21.

Di seguito quanto evidenziato:

“Ho parlato con Lobo, era molto contento della pausa perché può recuperare un po’. Non farà nessuna vacanza, starà insieme alla famiglia. È entusiasta di questo Napoli e di come sta giocando”.