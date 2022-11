Home » News Calcio Napoli » Situazione critica per Kim al Mondiale: brutte notizie per la sua Corea

Continua il calcio giocato in quel del Qatar, con i Mondiali che entrano nel vivo della fase a gironi. La seconda tornata delle sfide in gruppo terminerà stasera, con la sfida fra Portogallo e Uruguay, ma ci sono già nazioni pronte a salutare la competizione.

Fra queste, la Corea del Sud di Kim Min-Jae, occupata nello stesso girone di portoghesi ed uruguagi ed oggi sconfitti per 2-3 dal Ghana di Kudus e dei fratelli Ayew. Adesso, per la Nazionale asiatica si complica il viaggio al Mondiale, ormai dipendente dalle prestazione delle proprie compagne di gruppo.

Kim stecca e la Corea sbanda, il Ghana si impone 2-3

Altamente bugiardo il risultato finale al fronte di quanto visto in campo, ma il calcio è anche questo. Corea praticamente dominante in fase offensiva, con gli africani abili a sfruttare gli errori in area degli avversari nonché le poche occasioni concesse. Un calcio d’angolo, un lancio lungo ed un’improvvisa ripartenza rappresentano la ricetta ghanese per i gol di Salisu (24′) e Kudus (34′ e 68′).

A riaccendere le speranze, Gue-Sung Cho, autore di una doppietta lampo (58′ e 61′) che pareggia momentaneamente ed invano i conti. Il Ghana ritorna in vantaggio resistendo alla carica coreana e portando a casa i tre punti. Esce malconcia la Corea così come Kim Min-Jae, apparso molto in ombra e zoppicante.

Il centrale azzurro, ampiamente affaticato e spesso accasciatosi al suolo, ha infatti commesso i tre errori grossolani (insieme a tutto il reparto difensivo) che hanno permesso al Ghana di imporsi, difatti condannando all’impresa la Corea del Sud.

Mondiale Corea, Kim può ancora sperare

La classifica del gruppo H recita ad ora: Portogallo 3, Ghana 3, Corea del Sud 1, Uruguay 1. La sfida odierna fra Portogallo ed Uruguay significherà dunque tanto per la formazione coreana, al quale è ormai sfuggito il proprio destino Mondiale dalle mani. Le tigri asiatiche dovranno dunque sperare in una sconfitta uruguagia questa sera, per poi rimandare all’ultima tornata la sentenza.

La Corea affronterebbe poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo, all’ultima giornata, con l’obbligo di vincere. Le speranze di Kim e compagni sarebbero poi riposte nell’Uruguay, che dovrebbe vincere costringendo il Ghana ai soli 3 punti. Solo a quel punto, con Corea ed Uruguay a pari 4 punti, gli asiatici potrebbero sperare nel passaggio del turno tramite differenza reti.

Mario Reccia