Impatto negativo in Nazionale: le prestazioni degli azzurri lontano da Napoli sorprendono tutti

Sono solo 5 gli azzurri impegnati ai Mondiali in Qatar, ma ben presto il numero potrebbe calare. Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski avevano il compito di rappresentare il Napoli (oltre che le proprie nazioni) in questa Coppa del Mondo.

Zambo Anguissa (Getty Images)

L’unico gol azzurro in Qatar, fin qui, è quello siglato da Zielinski contro l’Arabia Saudita. Proprio la Polonia, nell’ultima partita dei gironi, sfiderà a distanza il Messico di Lozano, con possibilità per entrambe le Nazionali di raggiungere gli ottavi. Per Olivera, giudizio rimandato a questa sera, con bocciatura a sorpresa per Anguissa e Kim.

Anguissa e Kim: errori inaspettati al Mondiale

Due colonne portanti per il Napoli e, di solito, anche per le proprie Nazionali. Il Mondiale del novantanove e del tre potrebbe però già finire fra pochi giorni, con Camerun e Corea praticamente con un piede nella fossa. Responsabili ed insospettabili, proprio Kim ed Anguissa.

Per Anguissa, partita sontuosa al debutto contro la Svizzera, seppur persa per 1-0. Il centrocampista camerunense ha però gettato tutto al vento con ben tre errori nella sfida contro la Serbia, pareggiata in rimonta dal Camerun per 3-3. Insospettabilmente responsabile, Anguissa ha difatti condannato i propri compagni all’impresa contro il Brasile, da battere fra pochi giorni se si vuole raggiungere la fase finale.

Zambo Anguissa (Getty Images)

Similare il percorso di Kim, seppur con inversi risultati. Il coreano (acciaccatosi nelle due sfide), ha infatti imposto se stesso nel pareggio iniziale della Corea contro l’Uruguay, per poi sciupare il tutto nella sfida con il Ghana: tre errori difensivi e tre gol per gli africani. Si complica dunque anche il percorso della Corea del Sud.

Kim Min-Jae (Getty Images)

Mondiali, Kim e Anguissa vicini al rientro a Napoli

Sebbene la speranza sia l’ultima a morire, appare ormai impossibile un passaggio del turno per il Camerun e la Corea di Anguissa e Kim. I due, al fine di una probabile eliminazione, avrebbero dieci giorni di vacanza per riposare e riordinare le idee prima di tornare a disposizione di mister Luciano Spalletti.

Mario Reccia