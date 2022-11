Home » News Calcio Napoli » “Fermava Maradona, ma non ci riuscirebbe con Messi”: commento a sorpresa in radio

Continuano le sfide proposte dai Mondiali in Qatar 2022 e continuano le emozioni per i tifosi e gli appassionati. Con lo svolgimento del Campionato del Mondo risulta inevitabile non cadere nella tentazione di paragonare vecchie glorie del calcio alle stelle delle attuali nazionali, con l’accostamento più accreditato che è ovviamente quello fra Leo Messi e Diego Armando Maradona.

Il confronto fra i due sempre vivo e infervorante, in Argentina così come nel Mondo, ha raggiunto l’apice lo scorso sabato, quando Messi ha eguagliato il numero di gol segnati da Maradona in un Mondiale (8).

FOTO: Getty Images, Messi

Proprio alla luce degli avvenimenti di Argentina-Messico, il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha espresso la sua personale opinione ai microfoni di Radio Marte quest’oggi.

“Maradona non sarebbe decisivo”, le parole di Bucchioni

Di seguito quanto dichiarato:

Sul confronto Maradona-Messi: “Non sono poi così sicuro che Maradona farebbe la differenza nel calcio di oggi. I ritmi di gioco sono diversi, le azioni più veloci, è tutto diverso. Non credo che Diego sarebbe superiore a Messi se giocasse in quest’epoca“.

“Maradona poteva essere fermato”: il confronto con Messi

Poi, un’interessante opinione sui due: “Già all’epoca Maradona poteva essere fermato. Tra i pochi che ci riusciva c’era Pietro Vierchowod, gran centrale della Nazionale Italiana. Lui riusciva a fermare Diego, ma non so se riuscirebbe a fermare Messi“.

Mario Reccia