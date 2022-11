Home » News Calcio Napoli » Elogi al Napoli di Spalletti: succede in diretta durante Corea-Ghana

Continuano i Mondiali in Qatar ed il conseguente percorso degli azzurri impegnati in competizione. Fra i calciatori del Napoli impegnati oggi, Kim Min-Jae, sceso in campo alle 14:00 con la sua Corea contro il Ghana.

Kim Min-Jae (Getty Images)

Il centrale del Napoli, nonostante le voci che parlassero di infortunio al polpaccio, è riuscito a scendere regolarmente in campo con la propria Nazionale, rassicurando e non poco sia i propri tifosi coreani che partenopei. Proprio durante il corso della sfida, lo stesso Kim è stato elogiato dai due commentatori di casa Rai.

“Kim straordinario come il Napoli di quest’anno”, le parole in diretta

A pronunciare tali elogi, Luca de Capitani e Sebino Nela, in onda su Rai 2. Dopo l’ennesima chiusura difensiva di Kim Min-Jae, i due cronisti hanno espresso dunque parole al miele per il centrale nonché per tutto il gruppo azzurro.

Di seguito quanto dichiarato:

Da Luca de Capitani: “Non pensavo che Kim potesse fare prestazioni del genere, nel Napoli così come nella Corea. Non dimentichiamoci che il suo compito era quello di sostituire Koulibaly. L’unico rammarico di questo Napoli è non avere impegnati al Mondiale giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia“.

Suarez vs Kim (Getty Images)

“Merito di Spalletti”: grande elogio al Napoli in diretta

Poi, da Sebino Nela “Il gioco del Napoli è strepitoso ed il merito è tutto di Spalletti. Ha saputo valorizzare Kim, pericolosissimo anche in attacco sui calci da fermo. Non escludo che possa segnare proprio così in questa partita“.

Mario Reccia