QuantWare Team Volley Napoli, sconfitta in casa della capolista Farmitalia Catania

La QuantWare Team Volley Napoli non riesce nell’impresa a contro Farmitalia Catania in Sicilia e torna a casa con una sconfitta per 3-0, troppo ampio il divario con la capolista del girone Blu di questa Serie A3 CREDEM.

Dopo essere partita male, perdendo nettamente il primo set 25-16, nel secondo set la squadra partenopea ha lottato, giocando una buona pallavolo, con Cefariello, Canzanella e i due centrali Saccone e Martino in palla, mettendo per ampi tratti in difficoltà la squadra siciliana, costringendo l’esperto Fabroni ad affidarsi al suo opposto Casaro per uscire da una situazione che si andava complicando. Sul finire del set , la fiducia nei propri mezzi e una maggior tranquillità hanno fatto la differenza, e la capolista ha fatto suo il set con il punteggio di 25-23.

Nel terzo set Napoli è scesa in campo sfiduciata, forse conscia dell’occasione sprecata e Catania, da squadra esperta quale è, ne ha subito approfittato chiudendo 25-10 il terzo parziale.

QuantWare Team Volley Napoli

Farmitalia Catania – QuantWare Team Volley Napoli, le parole del DG Matano

Il DG Francesco Matano ha parlato così al termine della gara: ”Facciamo i complimenti a Catania per la vittoria e per il primato in classifica, sta dimostrando di meritare ampiamente la posizione che occupa, il divario tra le squadre si è visto tutto, nonostante la buona prova offerta nel secondo set.

Colgo l’occasione per ringraziare lo staff e tutti i dirigenti per l’organizzazione di questa impegnativa trasferta. Ringrazio inoltre Staff, dirigenti e atleti per aver aderito all’iniziativa a sostegno delle donne e contro il femminicidio e ogni forma di violenza in genere.

Adesso arriva un trittico di partite con squadre che finora hanno avuto prestazioni altalenanti e sono, almeno sulla carta, squadre contro le quali abbiamo qualche possibilità in più. Mi aspetto da tutti che si butti il cuore oltre l’ostacolo e si riesca a portare a casa la prima vittoria di questa travagliata stagione. L’invito è a continuare a sostenerci al Palasiani, dove il pubblico può rappresentare sicuramente un’arma in più”.

L’appuntamento è, quindi, per domenica alle ore 17 contro la Avimecc Modica. La partita potrà essere seguita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.