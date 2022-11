Home » News Calcio Napoli » Napoli, futuro incerto per Osimhen: intermediari al lavoro per l’estate

Victor Osimhen è uno dei calciatori del Napoli più appetiti sul calciomercato. Il bomber nigeriano tra agosto e novembre ha condotto una stagione ad altissimo livello, non scalfita dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.

Il futuro di Osimhen al Napoli non è più certo come è sembrato nelle scorse sessioni di calciomercato. Ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e il club azzurro intende lavorare al suo rinnovo ma aspetta anche offerte importanti per valutare la cessione.

Napoli futuro Osimhen (Getty Images)

Calciomercato Napoli, in arrivo offerte per Osimhen?

Osimhen piace da tempo al Manchester United e alle altre big ma De Laurentiis è sempre stato chiaro: non parte per meno di 100 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, gli intermediari di Osimhen sono al lavoro per portare offerte a cifre importanti nelle casse del Napoli. Solo dall’estero potrebbero arrivare pericoli e intanto Cristiano Giuntoli lavora già al possibile sostituto. Piacciono diversi profili: da Jonathan David del Lille ad Armando Broja del Chelsea, già nel mirino del club azzurro la scorsa estate.