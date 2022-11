Benitez: “Napoli stratosferico, ho parlato con Spalletti”, poi la previsione sullo Scudetto

Nel corso dell’evento tenutosi all’Allianz Stadium – in occasione del progetto seconde squadre – è intervenuto ai microfoni tra i tanti volti presenti della stampa, l’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez.

Il tecnico spagnolo ha risposto alle domande, con molti elogi agli azzurri in merito alla stagione che il Napoli sta disputando quest’anno, per i risultati ottenuti prima di questa sosta. Ecco di seguito le dichiarazioni.

Parla Benitez: ”Ecco cosa ho detto a Spalletti”

Rafael Benitez ha dichiarato di aver avuto una conversazione con Luciano Spalletti, con diversi elogi al tecnico dei partenopei: “Il Napoli sta facendo una grande stagione, giocando un calcio bello e vincente. Ho detto a Spalletti che secondo me possono vincere il campionato, hanno fatto un grande mercato e stanno crescendo“.

“Questa non è la mia squadra, il Napoli ha fatto tanto lavoro, ma mi piacerebbe se fosse mia perché Spalletti sta facendo benissimo. Giocano un calcio vincente, sono molto contento per il Napoli. Spalletti è scaramantico, ma si può dire che possono vincere lo Scudetto. Tutta la città è dietro la squadra, la stessa ha una grande mentalità. Io credo che vanno a vincerlo”.

Parole al miele dunque da parte del ”Re di coppe” che ha lasciato un ottimo ricordo ai tifosi del Napoli vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

L’ex allenatore del Liverpool è attualmente senza panchina, ma ciò non toglie blasone a uno dei migliori allenatori passati in azzurro. Le sue abilità da allenatore non si discutono, e nemmeno quelle da ottimo conoscitore di mercato, avendo chiesto e avuto molte volte fiducia totale nelle finestre d’acquisto.

Francesco Esposito