Il Mondiale è ormai cominciato e i giocatori del Napoli convocati dalle proprie nazionali disputano la più grande manifestazione calcistica con l’intento di arrivare fino in fondo al torneo.

Ieri sono scesi in campo due dei cinque azzurri impegnati in Qatar: Piotr Zielinski ha trovato la gioia del gol nel match vinto dalla sua Polonia per 2-0 contro l’Arabia Saudita, mentre sempre nello stesso girone il Messico di Hirving Lozano ha dovuto cedere ai colpi dell’Argentina guidata da Leo Messi

Lozano Messico, l’azzurro ci crede ancora

Proprio il Chucky Lozano ha parlato in mixed zone al termine della sconfitta contro l’Argentina. Di seguito le sue parole.

”Le possibilità di passaggio del turno non sono delle migliori, ma noi combatteremo anche per l’1% di probabilità. Dobbiamo voltare pagina, abbiamo speranza, faremo di tutto per provarci. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma nel secondo tempo ci sono stati piccoli particolari che ci sono costati la sconfitta.”

Cosa serve al Messico per passare il girone

Le possibilità di passaggio del turno, come detto anche dallo stesso Lozano, sono minime: dopo il pareggio con la Polonia di Zielinski alla prima giornata, i messicani si trovano all’ultimo posto del girone C con solamente un punto conquistato. Davanti ci sono Arabia Saudita e Argentina a quota 3 e Polonia prima con 4 punti.

Il Messico dovrà battere l’Arabia Saudita nell’ultima partita dei gironi e sperare in una sconfitta dell’Argentina contro la Polonia per superare l’Albiceleste e passare il girone come seconda in classifica.

Invece, in caso di arrivo a pari punti con una tra Polonia e Argentina, passerà chi avrà la miglior differenza reti. Il Messico deve quindi vincere contro l’Arabia Saudita con diversi gol di scarto.

I messicani sono attualmente -2 come differenza reti, mentre l’Argentina è a +1 e la Polonia a +2. In caso di pareggio tra Argentina e Polonia, il Messico dovrebbe vincere con 4 gol di scarto per avere una miglior differenza reti rispetto all’Argentina. Una sfida abbastanza difficile per una squadra che nelle prime due giornate è rimasta a secco di gol.

L’altra opzione è sperare in una goleada dell’Argentina in modo da far abbassare drasticamente la differenza reti della Polonia. Le speranze ci sono, ma tutto dipende dal Messico, una squadra che ha fatto vedere troppo poco in questi primi due match.

