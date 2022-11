Argentina-Messico, Adani emozionato a fine partita: il pensiero va anche a Maradona (VIDEO)

Era una delle partite più attese della seconda giornata del Mondiale qatariota e le aspettative di tutti gli appassionati di calcio sono state soddisfatte: Argentina-Messico ha fatto vivere una notte di intense emozioni.

Dopo la sconfitta a sorpresa contro l’Arabia Saudita nella prima giornata, l’Albiceleste era chiamata al riscatto e tutti invocavano a gran nome Leo Messi. Il capitano, la stella, il campione di Rosario era chiamato a prendersi in mano la squadra.

E con un sinistro radente che ha battuto Ochoa il 10 ex Barcellona ha zittito tutti gli haters e ha confermato ancora una volta di essere il degno erede del più grande di tutti i tempi.

Lionel Messi (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Vittoria Argentina, gioia di Adani a fine partita

Il gol di Messi, arrivato al 64′ minuto, ha fatto esultare parecchi amanti del calcio, ma ce n’è uno su tutti che si è preso la scena. Si tratta di Lele Adani, seconda voce della Rai a questi Mondiali.

L’ex difensore è letteralmente impazzito alla rete della Pulce e la sua esultanza non è passata inosservata. Sui social c’è chi non ha preso bene questa foga eccessiva, ma la maggioranza ha apprezzato questa passione nel commento tecnico.

Al termine della partita lo stesso Adani ha pubblicato sui propri canali social un video in cui si vede lui visibilmente emozionato con una bandiera dell’Argentina tra le mani. La descrizione del video è molto semplice: “Grazie Leo e grazie al calcio”.

Non manca però un pensiero anche a Maradona, amato in maniera incondizionata da Adani. Il telecronista, infatti, con la bandiera dell’Argentina stretta tra le mani, punta un dito verso il cielo come a indicare Diego. Un video davvero emozionante che dimostra tutto l’amore dell’ex calciatore nei confronti di questo sport.