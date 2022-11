VIDEO – Polonia in vantaggio con Zielinski: primo gol napoletano al Mondiale

La Polonia di Piotr Zielinski e dell’ex Napoli Arek Milik, sta affrontando l’Arabia Saudita nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali, nella splendida cornice del Education City Stadium di Al Rayyan.

I sauditi hanno dimostrato, vincendo contro l’Argentina di Leo Messi, di essere una squadra molto organizzata e preparata, in particolare sotto il punto di vista fisico. La partita in corsa è fondamentale per decidere la classifica finale del girone, considerando che stasera si affronteranno Argentina e Messico, in una sfida che sa già di dentro o fuori per l’Albiceleste.

Polonia in vantaggio, ha segnato il fuoriclasse azzurro

Nonostante un primo tempo non perfetto dei polacchi, sono riusciti a passare in vantaggio grazie al gol di Piotr Zielinski, il centrocampista del Napoli ha siglato il primo gol azzurro di questo Mondiale su assist del capitano della nazionale polacca Robert Lewandowski.

Il centrocampista polacco ha bucato il portiere saudita con un siluro ravvicinato sotto la traversa, di seguito il video della rete:

Watch: Zielinski opens up the scoring. Poland 1-0 Saudi Arabia. pic.twitter.com/YK01s0IN96 — Underdog Soccer (@Underdog_Soccer) November 26, 2022

Giuseppe Esposito