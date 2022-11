Tragedia Ischia: una frana distrugge Casamicciola! Otto morti accertati

Il maltempo continua a far danni, questa mattina infatti intorno alle 5:00 una frana ha messo in ginocchio Casamicciola in questa giornata di allerta meteo arancione. IL’edizione odierna della Repubblica ha fatto il punto su quello che è accaduto evidenziando l’attuale numero di dispersi e di morti accertati. Sono numerosi i dispersi, al momento stando agli aggiornamenti del Tg su Rai 2 il numero preciso dovrebbe essere di nove.

Le condizioni di Casamicciola dopo la frana

Frana Ischia: morti e dispersi

Arrivano aggiornamenti sull’accaduto anche dalla Rai, di seguito quanto dichiarato dall’inviato ad Ischia:

“Le piogge cadute in maniera violenta durante tutta la notte hanno causato all’alba una frana nella zona del Celario. Un uomo è stato travolto dal fango e salvato dai soccorritori. Molte abitazioni sono state travolte dal fango ed i residenti della zona sono rimasti bloccati nelle abitazioni e senza corrente elettrica. Molte famiglie isolate ma in salvo, si cercano ancora questi nove dispersi e nel frattempo si sta allestendo un campo base per agevolare i lavori”

Infine l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla di otto vittime, una vera e propria tragedia quella che ha coinvolto l’isola campana nella mattinata di oggi.

Clemente Grimaldi