Home » Copertina Calcio Napoli » Protagonista al Mondiale, il Napoli sfida Milan e Juve per il difensore

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la società azzurra resta vigile e continua a tenere gli occhi aperti su eventuali rinforzi nella prossima finestra di calciomercato. Con i Mondiali in Qatar alcuni calciatori stanno confermando le ottime prestazioni di inizio stagione.

Kiwior Napoli: i costi dell’operazione

Tra i tanti nomi presenti alla competizione Mondiale, nel mirino del Napoli c’è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco e protagonista di un’ottima stagione disputata finora con lo Spezia in Serie A. Nella scorsa stagione la squadra ligure ha rifiutato 12 milioni dal West Ham per non lasciar partire il calciatore, quest’ultimo sta facendo salire il suo cartellino con le ottime gare che sta disputando.

Dopo il Mondiale il suo prezzo aumenterà, ad oggi infatti si aggira intorno alle cifre di 18-20 milioni di euro.

(Photo by Geoff Caddick / AFP) (Photo by GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images)

Calciomercato Napoli: sfida a Juve e Milan

Non solo il Napoli su Kiwior, oltre alle big straniere ci sono anche la Juventus ed il Milan a sondare il terreno per il difensore polacco. Nella gara d’esordio contro il Messico, il centrale dello Spezia è stato tra i migliori in campo e anche dalla cronaca Rai sono state evidenziate le sue doti tecniche. Proprio durante la partita giocata contro i messicani, il telecronista Alberto Rimedio ha rivelato che anche Lewandowski è rimasto sorpreso dalla forza di Kiwior.