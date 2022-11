Napoli Femminile domani a Verona, Tamborini: “Adesso dobbiamo svoltare”

Recuperate pienamente Landa e Strisciuglio, dopo che contro il Brescia era tornata a disposizione Franco, mister Dimitri Lipoff ha convocato 20 calciatrici per il match che domani vedrà il Napoli Femminile impegnato in casa dell’Hellas Verona (fischio di inizio alle 12.30, diretta gratuita su Eleven Sports).

Napoli Femminile-Verona, parla Tamborini

“Vogliamo restare attaccate alla Lazio capolista che ci precede di tre punti ma per riuscirci servirà una grande prestazione contro una rivale forte come il Verona – spiega la trequartista azzurra Sara Tamborini -. Vogliamo dare continuità al successo Della settimana scorsa contro il Brescia e soprattutto riprendere il nostro cammino esterno, fin qui in trasferta abbiamo un po’ balbettato ma ora è il momento di innestare le marce alte. Questo discorso vale anche a livello personale perché posso migliorare nell’intesa con le compagne di reparto”.

Da segnalare che domani Verona e Napoli Femminile indosseranno sulle proprie maglie una patch dedicata con la scritta ‘Kick Off Respect’, slogan sposato da entrambe le squadre per lanciare un messaggio di uguaglianza e rispetto nella settimana della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La patch raffigurerà una scarpa col tacco, simbolo per antonomasia della Giornata, ed una da calcio – legate insieme con un filo rosso a simboleggiare l’unione tra le due realtà. Intorno a questo disegno ruoterà la scritta ‘Kick Off Respect’ che racchiuderà al suo interno i loghi ufficiali delle due squadre.