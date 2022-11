Calciomercato Napoli: contratto in scadenza, quattro club sull’azzurro!

Nonostante la sosta al campionato e il Mondiale in Qatar di mezzo, il calciomercato è sempre vivo e lo è soprattutto quando si parla di calciatori in scadenza di contratto. È il caso del difensore azzurro Juan Jesus, protagonista di un’ottima stagione finora e sempre pronto nelle situazioni d’emergenza. Lo scorso campionato ha sostituito alla grande Koulibaly durante la Coppa d’Africa e quest’anno si sta ripetendo con l’assenza di Rrahmani nelle ultime uscite.

Rinnovo Juan Jesus: il contratto scade nel 2023

Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Jesus ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2023 e da quel momento in poi potrebbe firmare con qualsiasi club in mancanza di un accordo con il Napoli in vista dell’estate, proprio come successo con Insigne nel suo trasferimento al Toronto.

Di seguito quanto evidenziato dal quotidiano:

Futuro Jesus: quattro club europei ci provano

“Tra l’altro sta per acquisire la cittadinanza italiana; e dunque diventerà comunitario. Sia chiaro: non soffiano venti di tempesta e anzi Juan, reduce da una collezione di prestazioni estremamente convincenti, da queste parti e in questa squadra ci sta una meraviglia e vuole lo scudetto. A ogni costo. Però la sua situazione comincia a stuzzicare una serie di club: hanno chiesto informazioni in Italia, ma anche l’OM, il Lione, l’Atletico ed il Galatasaray“.