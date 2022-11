Home » News Calcio Napoli » Brutte notizie per Lozano: c’è la notizia dal Mondiale!

Proseguono senza sosta i Mondiali in Qatar che straordinariamente si stanno disputando in inverno. Nella giornata di oggi sono scesi in campo ben due giocatori del Napoli: Piotr Zielinski, autore della prima rete della Polonia, e il Chucky Lozano.

L’esterno messicano è sceso in campo questa sera contro l’Argentina nella seconda giornata del girone. Dopo una prima ora di gioco che stentava a decollare, la partita è stata sbloccata da un gran gol dal limite di Lionel Messi. Nei minuti finali, invece, è stato Enzo Fernandez, giocatore del Benfica, a “mettere in ghiaccio” il risultato.

Lozano Messico (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Il Messico perde: Lozano a un passo dall’eliminazione

L’Argentina vince così per 2-0 e rimette a posto la classifica che era diventata pericolosa dopo la sconfitta al debutto contro l’Arabia Saudita.

Il percorso del Messico, invece, si complica tremendamente. Dopo aver pareggiato al debutto contro la Polonia, la sconfitta di questa sera relega Lozano e compagni all’ultima posizione del girone.

Ora le speranze di qualificazioni agli ottavi si riducono drasticamente. Il Messico, con un solo punto deve sconfiggere l’Arabia Saudita e sperare nella sconfitta dell’Argentina contro la Polonia.

Di seguito la classifica del girone:

Polonia: 4 punti

Argentina: 3 punti

Arabia Saudita: 3 punti

Messico: 1 punto