Napoli lunedì a Castel Volturno: novità dopo la Turchia, la rivelazione

La prima parte di stagione è terminata, è in corso l’atipica pausa Mondiale, ma le squadre di Serie A si stanno cominciando a riunire per preparare la seconda parte di stagione. Anche il Napoli di mister Spalletti si riunirà lunedì a Castelvolturno, per poi partire alla volta della Turchia, per affrontare una mini-tournée tra il primo e il due dicembre.

Il ritiro in Turchia, organizzato per permettere agli azzurri di prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione, vedrà il Napoli affrontare due amichevoli, presumibilmente contro squadre di Premier League.

Alvino rivela: “Succederà di ritorno dalla Turchia”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, il quale ha fornito importanti novità sulla tournèe degli azzurri in Turchia, di seguito le sue dichiarazioni:

“Lunedì il Napoli si ritroverà a Castel Volturno, poi ci sarà questa partenza per il mini ritiro in Turchia tra il primo e il 2 dicembre dove gli azzurri giocheranno due amichevoli e infine il ritorno a Napoli per un’altra amichevole con il Villarreal. Inoltre, da quello che so, ci sarà anche in programma un’altra amichevole lontana da Napoli presumibilmente con una squadra di Ligue 1. Il Napoli vuole arrivare alla sfida con l’Inter nei migliori dei modi. Tutto è organizzato al meglio dal club, le richieste di Spalletti vengono esaudite dallo staff dirigenziale”.

