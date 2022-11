Home » News Calcio Napoli » Tifosi del Boca scatenati nei Quartieri Spagnoli: cori e balli per Maradona! (VIDEO)

Il 25 novembre non sarà mai una data qualunque a Napoli: verrà, infatti, sempre ricordata come per la scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi, ovviamente stiamo parlando di Diego Armando Maradona.

A due anni di distanza da quel fatale 25 novembre 2020, quando la notizia della morte di Maradona arrivò come un fulmine a ciel sereno, la città di Napoli ha deciso di omaggiare il suo idolo assoluto con dei momenti davvero toccanti. Dalle ore 13 è infatti in corso la veglia davanti al murales de “El Pibe de Oro”.

Maradona tifosi stadio bandiera mano de dios omaggio ricordo (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Anniversario morte Maradona: l’omaggio dei tifosi del Boca

A rendere omaggio a Maradona, ci sono anche numerosi tifosi del Boca Juniors, letteralmente nei Quartieri Spagnoli. I gialloblù sono la prima squadra in cui ha militato prima del suo approdo in Europa al Barcellona.

Fuori allo stadio a lui dedicato invece, ci sarà una torciata intorno alle ore 21, per concludere – insieme ad altre iniziative – la giornata in memoria del calciatore più forte di tutti i tempi.

Di seguito, le immagini dei tifosi del Boca, accorsi in città:

Fernando Graziano