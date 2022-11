L’inizio straordinario della squadra di Luciano Spalletti è sotto gli occhi di tutti: primi in campionato con un distacco di 8 punti sul Milan secondo, qualificati agli ottavi di finale di Champions League da assoluti protagonisti rendendo quasi innocue squadre come Liverpool e Ajax.

Oltre questi due traguardi meravigliosi, è il modo di giocare dei partenopei che ha impressionato tutta Europa. Infatti sono molteplici le interviste, o conferenze, in cui allenatori o ex calciatori elogiano il Napoli per il suo modo di esprimere calcio che attualmente non ha eguali nel continente europeo.

Le parole di Pirlo

L’ultimo in ordine cronologico ad aver speso parole bellissime per il lavoro di Spalletti fin qui è Andrea Pirlo, che ha rilasciato un’intervista a Diretta.it.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L’ex calciatore del Milan e della Juve, dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus in cui nonostante i due trofei fu esonerato nello sgomento generale, è ripartito da zero nella sua avventura da tecnico. E lo ha fatto dal Karagumruk, squadra che milita nella Super Lig (Serie A) turca.

Di seguito le parole di Andrea Pirlo:

Chi vince la Champions League? Direi il City, ma anche il Napoli. Gioca molto bene e ci può provare. Se stanno tutti bene e se tra qualche mese sarà ancora allo stesso livello dimostrato fino adesso sarà dura per gli altri. Anche il Napoli di Sarri era piacevole da vedere, ma questo qui è più cattivo. Giocano ‘da paura’.

Il tifo partenopeo è da sempre molto scaramantico ma ormai è sotto gli occhi di tutti che questo Napoli può e deve puntare a traguardi importanti.

MICHELE D’ERRICO