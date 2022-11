Ultim’ora, contattato ADL: pronti oltre 60 milioni dal Real Madrid per uno dei gioielli del Napoli!

La prima parte di stagione ha consacrato il Napoli come una delle migliori formazione d’Europa. I partenopei hanno strabiliato sia in Champions League che in Serie A, con vari calciatori entrati nel mirino dei top club.

Tra i calciatori che hanno rubato la scena c’è senz’altro Stanislav Lobotka, il regista slovacco che ha saputo prendersi le chiavi del centrocampo azzurro dopo un paio di stagioni in ombra. Oggi è un punto fermo del Napoli di Spalletti, ma le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, in particolare il Real Madrid sarebbe piombato sul centrocampista. Lo slovacco sarebbe una esplicita richiesta di Carlo Ancelotti, che lo avrebbe consigliato a Florentino Perez per costruire il centrocampi del futuro dei Blancos con Tchouameni e Camavinga.

FOTO: Getty – Lobotka Napoli

Calciomercato Napoli, il Real Madrid si fa avanti per Lobotka

Lobotka ha praticamente rinnovato il suo contratto fino al 2027 con il Napoli, con opzione fino al 2028, e ingaggio alzato fino a 3 milioni a stagione. Avendolo blindato, i partenopei potranno sedersi in una posizione di forza al tavolo delle trattative.

Intanto il Real Madrid avrebbe già contattato De Laurentiis per informare il presidente napoletano dell’interesse per Lobotka. Dalla società non sono arrivate chiusure per la cessione, con una valutazione che si aggira tra i 55 e i 65 milioni di euro.