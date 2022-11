Napoli commemora Maradona, iniziative in tutta la città: appuntamenti clou ai Quartieri Spagnoli e allo Stadio

È il giorno del ricordo per Napoli. Il giorno in cui si commemora la scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Sono ormai due anni che il campione argentino ha abbandonato questa vita, lasciando un profondo segno di sconforto nei suoi familiari, in chi l’ha conosciuto davvero e soprattutto in tutti i tifosi che amano il calcio.

E quando si parla di tifosi e Maradona è impossibile scindere il legame tra Diego e i napoletani. Per i partenopei era ben più di un calciatore, bensì un simbolo che ha amato e onorato i colori della città, portandola a sfidare e battere i grandi poteri del calcio italiano.

Napoli non dimentica il suo D10S e lo celebrerà come merita. A riferirlo è l’edizione odierna di Repubblica che svela come in città sono previsti vari appuntamenti per ricordare il compianto campione.

FOTO: Getty – Tifosi Napoli, Maradona

Morte Maradona, dove ci sarà la commemorazione dei tifosi a Napoli

Ecco quanto evidenziato:

“Sono due gli appuntamenti clou: le fiaccolate organizzate dai tifosi ai Quartieri Spagnoli e in serata all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, intitolato al campionissimo.

Tutti uniti nel ricordo di Maradona: ‘Alle 13 dovrei essere ai Quartieri Spagnoli – riferisce al quotidiano Diego Jr –. Al murale hanno organizzato una sorta di veglia e naturalmente ho intenzione di partecipare’. La sera, invece, l’appuntamento è alle 21 all’esterno della curva B: si rinnova la tradizione della fiaccolata.

Le manifestazioni spontanee saranno ovunque: fiori e candele davanti ai tanti murales dedicati a Maradona: a San Giovanni a Teduccio, ma anche a Quarto tutti ricorderanno il campione che a Napoli si è trasformato in una sorta di divinità laica, consacrata al calcio. All’opera anche gli artisti di strada, in particolare a via Toledo.

Tanti gli spettacoli dedicati al campione: da martedì nella chiesa Anglicana di via San Pasquale a Chiaia sta andando in scena il recital ‘Sine Diez, musica per piedi innamorati’. Al Tram, di via Portalba, c’è “Con la Luce negli occhi – Sognando Diego Maradona”. Stasera al Trianon tocca a Patrizio Rispo e Diego Moreno che daranno vita a “Il tango di Dieguito. El D10S de la pelota”, recital in parole e musica, realizzato col patrocinio della Ambasciata argentina in Italia”.