Napoli ti giura eterno amore!

Il cuore batte ancora forte, sempre più forte, come se fosse la prima volta.

Il ricordo è indelebile, scritto e raffigurato in ogni angolo della città, non c’è vicolo, quartiere che non parli di te, Napoli parla solo del suo Re.

Napoli e Maradona, un legame indissolubile

Vanto e gloria per questa città, emblema di quel sognatore, inguaribile romantico che, nonostante tante difficoltà, riesce a far spuntare un raggio di sole tra le tenebre di una città umiliata e denigrata.

Luce nell’oscurità, gioia nel dolore, passione nell’impassibilità.

Un destino già scritto dalla nascita, un legame indissolubile che diviene, incredibilmente, sempre più forte.

Maradona, Napoli, statua

Una favola, quella di uomo, un bambino nato, all’epoca, in posti remoti, dove fuggire, inseguendo i propri sogni, era utopico, di fronte a tanta povertà e decadenza.

Un mancino, un dono naturale e quel fanciullo realizza tutti i propri sogni e quelli di un popolo intero.

Diego Armando Maradona e quel talento naturale

Incanta, dribbla, segna, ogni giocata è un invito ad innamorarsi del gioco del calcio.

“Certi amore regalano un’emozione per sempre” canterebbe Ramazzotti, è proprio così Diego, Napoli ti canta e ti vanta in ogni angolo di questo mondo.

Sventola sempre più alta la tua bandiera, il tuo vessillo è custodito, sempre più preziosamente, in ogni cuore azzurro, in nome di una passione che mai finirà.

Napoli, caro Diego, ti giura semplicemente eterno amore.