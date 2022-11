L’ex Napoli sicuro: “Così si vince lo Scudetto”, poi il commento su Spalletti

Quello visto fino ad ora è un Napoli che fa davvero emozionare e sognare, un grande calcio propositivo e un forte spirito di squadra hanno accompagnato questa prima parte di stagione azzurra.

Con l’inizio del Mondiale e, dunque, con il conseguente stop di circa due mesi, il grande dubbio che aleggia su tutte le squadre è come queste ritorneranno dopo questo periodo di sosta anomalo.

Napoli, Serie A (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di ciò e non solo, ne ha parlato Ruud Krol, ex giocatore di Napoli ed Ajax, ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia”, Krol senza freni

Queste le sue parole:

Il Napoli può vincere lo scudetto: “Molto dipenderà dalla condizione fisica e psicologica dei calciatori che torneranno dai Mondiali. Mi auguro che non ci saranno infortuni per loro. Soltanto con il lavoro duro si può vincere lo scudetto, il Napoli merita di arrivare fino in fondo perché gioca il miglior calcio in Italia e forse attualmente anche in Europa“.

Su Spalletti: “Gli allenamenti guidati da Spalletti sono esemplari, questo gruppo è il frutto del lavoro. Le sessioni del tecnico iniziano con un torello, ma poi si lavora intensamente. Spalletti, tuttavia, scherza tanto con i propri calciatori, questo è fondamentale per un gruppo di giocatori”.

Michaels vs Spalletti: “Non ho visto tutti gli allenamenti di Luciano, ma ho notato idee e progetti del lavoro praticato dal Napoli simili ai nostri del passato. Il calcio odierno non mi piace tanto, il Napoli, invece, gioca un calcio differente, costituito da lanci in profondità e verticalizzazioni”.