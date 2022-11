Home » News Calcio Napoli » L’Iran segna nel recupero, esulta anche Stramaccioni? Cos’è successo in diretta sulla RAI

È il Mondiale delle piccole squadre. O meglio, delle grandi sorprese. A Qatar 2022 sono infatti tante le piccole Nazionali che stanno conquistando il pubblico a suon di exploit.

In prima battuta era stata l’Arabia Saudita a piazzare il colpo da tre punti, battendo l’Argentina. Poi è stata la volta del Giappone che ha ribaltato la Germania e stamattina ancora una nazionale asiatica ha vinto un match importantissimo: si tratta dell’Iran che nel recupero ha vinto per 2-0 contro il Galles.

Galles-Iran

La partita è stata equilibrata fino allo scadere del secondo tempo, con la nazionale iraniana che è salita in cattedra portandosi a 3 punti nel girone e che dovrà vedersela probabilmente con gli Stati Uniti per il secondo posto, con l’Inghilterra favorita per il primo posto.

Galles Iran, Stramaccioni esulta in diretta?

La vittoria iraniana ha stupito non solo i semplici spettatori ma anche gli addetti ai lavori, a sentire le urla provenienti dalla tribuna stampa. L’esultanza – a leggere i tanti commenti sui social – pare sia stata ricondotta ad Andrea Stramaccioni, telecronista ai Mondiali per Rai Sport.

Da precisare che l’ex tecnico dell’Inter abbia allenato per sei mesi l’Esteghial FC, squadra iraniana con sede a Teheran, e pertanto “vicino” alla nazionale persiana.

La Rai ha poi precisato che gli inviati italiani sono stati travolti in tribuna dai giornalisti iraniani, festanti per la sorprendente vittoria.

