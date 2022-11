Dossena avvisa: “A questo Napoli manca una cosa”

La partenza straripante del Napoli resta, anche durante i Mondiali, l’argomento principale di ogni diatriba calcistica. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha saputo farsi valere anche in Champions, portandosi a casa un primo posto nel girone e, dunque, una qualificazione agli ottavi.

Infatti a Radio Crc durante la trasmissione “si gonfia la rete” è intervenuto l’ex calciatore del Napoli e attuale allenatore del Renate, Andrea Dossena: “Non sapremo se il Napoli riuscirà a tenere lo stesso ritmo per tutta la stagione, lo vedremo man mano, ma che il Napoli sia una certezza è un dato di fatto. I punti di vantaggio sulle avversarie rappresentano il valore della squadra e alla ripresa sono sicuro che rivedremo la solita macchina da gol, una squadra che vorrà imporre il proprio gioco in ogni campo.“

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’ex Napoli è sicuro: “Alcune cose non sono cambiate rispetto ai miei tempi”

L’ex calciatore del Napoli, Andrea Dossena, ha poi espresso la sua opinione riguardo la continuità che non dovrà abbandonare la squadra Luciano Spalletti e dell’importanza del match contro l’Inter: “Io ho giocato nel Napoli quasi 10 anni fa e il calcio è cambiato in 10 anni. Ma, la voglia, l’agonismo e l’entusiasmo della città non sono cambiate. Quello era il momento della rinascita, questo invece è quello della consapevolezza. Il Napoli non ha ancora l’abitudine a vincere e non mi riferisco alla singola partita, ma i trofei. Quando lotti per un traguardo così immenso la pressione ad un certo punto ti può spezzare e il grande affetto dei napoletani, i giocatori potrebbero sentirlo come peso, spero che questo non accada. In questo momento va tutto bene, quando accadrà, se accadrà, che si farà fatica a sbloccare una gara e poi pure quella successiva, una squadra importante magari riesce a gestire meglio questa situazione, il Napoli non sappiamo come possa reagire. Alla ripresa, il 4 gennaio contro l’Inter sarà importante non perdere per consolidarsi, frenare una rivale e poi vincere significa ripartire come hai smesso e sotto l’aspetto psicologico sarà importante ripartire col piede giusto”.

Giacomo Maraucci