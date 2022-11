Bernardeschi: “Juve potenzialmente più forte del Napoli. Kvara fortissimo, non resterà”

Federico Bernardeschi, ex attaccante della Juventus e oggi al Toronto con Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del Napoli e della corsa scudetto. Ecco quanto evidenziato:

Bernardeschi sul Napoli, Kvaratskhelia e la lotta scudetto

“La Juve è in corsa totale e potenzialmente ha una rosa più forte del Napoli, che sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia. Per me è il più forte della Serie A, erano anni che non vedevo uno così completo: ha gamba, fisico, corsa e intelligenza, oltre alla personalità e una velocità devastante. Il Napoli faticherà a tenerlo in estate.

Nelle ultime gare ho rivisto la vera Juve, blindata dietro e davanti ha troppa qualità per non riuscire a segnare. A gennaio con la rosa al completo sarà dura fermarla.

FOTO: Getty -Juventus

Serie A, per Bernardeschi la Juventus può vincere lo scudetto

Chiesa l’uomo della rimonta scudetto? Io me lo auguro dopo quello che ha passato, ma non deve fare l’errore di accelerare. La sua mancanza si è sentita, ma ripeto che quella di inizio stagione non era la vera Juve.

Poi un passaggio su Allegri: “All’inizio non riusciva a trasmettere i suoi valori ma ora ha ripreso le redini. Col carisma e l’esperienza che ha riesce sempre a trovare la strada giusta. Mi aspetto che la squadra faccia bene anche in Europa League: bisogna cogliere questa opportunità, un trofeo è sempre un trofeo“.