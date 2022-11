Ritiro in Turchia, l’esperto si espone: meteo e strutture, cosa troverà il Napoli

Il direttore sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Marte per parlare del ritiro in Turchia che svolgerà il Napoli durante il periodo di sosta a causa del Mondiale in Qatar. Diversi elogi anche alla zona scelta dal club per preparare la seconda parte di stagione. Ecco quanto evidenziato:

Napoli in ritiro in Turchia, alberghi e meteo: perché Spalletti ha scelto Antalya

“Sono stato molte volte, per ragioni professionali, in Turchia nella zona dove il Napoli ha deciso di andare in ritiro. Credo che, come fanno molte squadre, soprattutto russe, il Napoli atterrerà ad Antalya ma poi si sposterà di una quarantina di chilometri per raggiungere Belek, cittadina fantastica. Ci sono alberghi magnifici con campi da calcio che dalle nostre parti non immaginiamo nemmeno. La temperatura è abbastanza mite, difficilmente il termometro scende al di sotto dei 18°. Spalletti conosce molto bene il posto“.

FOTO: Getty – Antalya-Belek, Turchia

“Tutte le squadre di Serie A, in previsione della sosta mondiale, hanno svolto una preparazione sul breve. Il lavoro fisico che dovranno riprendere a breve in vista della seconda parte del torneo è stato già programmato durante la preparazione estiva”.

Leonardo Matano