Mondiali, oggi in campo altri tre giocatori del Napoli: subito un altro derby azzurro

Continua il Mondiale in Qatar: oggi si chiuderà la prima giornata con gli ultimi quattro match in programma dei Gruppi G e H.

Questo Mondiale sta sicuramente regalando molte sorprese agli appassionati di calcio. Dopo la clamorosa sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita per 2-1, ieri è stato il turno del Giappone a compiere l’impresa e imporsi con lo stesso risultato sulla Germania di Hans Flick.

Mondiale Qatar(Photo by MUSTAFA ABUMUNES/AFP via Getty Images)

Mondiali 2022, oggi in campo tre azzurri

Il Napoli capolista in Serie A ha ben cinque giocatori impegnati in Qatar. Mentre Piotr Zielinski e Hirving Lozano hanno esordito due giorni fa nel match Messico-Polonia terminato a reti bianche, oggi sarà il turno di altri tre azzurri.

Alle ore 11 italiane, Frank Anguissa scenderà in campo con il suo Camerun per affrontare la Svizzera, squadra che ha contribuito alla mancata qualificazione dell’Italia a questo Mondiale. Match insidioso per gli africani che dovranno cercare di fare punti per sperare in una qualificazione agli ottavi molto difficile in un girone di ferro nel quale sono presenti anche Brasile e Serbia.

Subito dopo Camerun-Svizzera, alle ore 14 italiane, ci sarà un altro “derby azzurro”: Mathias Olivera e Kim Min-jae si sfideranno in Uruguay-Corea del Sud. I sudamericani sono sicuramente favoriti e dovranno vincere per mettere pressione al Portogallo che se la vedrà contro il Ghana nel pomeriggio.