Altro che Roma: “Frattesi può arrivare al Napoli a gennaio!”

A “Radio Goal“, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli condotto da Valter De Maggio, è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista esperto e telecronista sportivo che ha lavorato per Sky e ora è commentatore tecnico a Mediaset.

Durante l’ospitata di Gianluca Vigliotti, il conduttore ha fatto intervenire telefonicamente il giornalista sportivo commentando il Mondiale in Qatar. Da subito Trevisani ammette la sua simpatia per la Francia, nazionale monstre piena di talenti che si è imposta contro l’Australia, e per il Brasile che debutterà questa sera contro la Serbia.

Una piccola menzione anche per l’outsider Giappone che ha dimostrato di poter essere all’altezza delle big attraverso abdicazione al lavoro e uno spirito di squadra che hanno manifestato poche squadre fino ad ora.

FOTO GETTY – Frattesi Sassuolo

Napoli su Frattesi: il club spinge per portalo in azzurro a gennaio

In seguito De Maggio svela un’altra notizia di calciomercato che sorprende tutti: secondo il giornalista il Napoli starebbe stringendo i tempi per portare Davide Frattesi a gennaio. Il centrocampista attualmente è di proprietà del Sassuolo e sta dimostrando le sue qualità a suon di reti: ben quattro da inizio campionato, nonostante gli stenti della squadra neroverde in questa stagione.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Frattesi al Napoli subito. Parte Demme, l’indiziato è lui. Arriva Frattesi a gennaio: questo è l’obiettivo del Napoli”.