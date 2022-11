Italia-Inghilterra al Maradona? La FIGC ha deciso, domani l’annuncio ufficiale

Mentre le maggiori nazionali del mondo sono impegnate in Qatar, l’Italia è costretta a guardare il Mondiale da casa per la seconda volta consecutiva. Un dramma sportivo ancora non digerito dai tifosi.

Dopo aver disputato due amichevoli con Albania e Austria, la nazionale si fermerà per diversi mesi: il CT Roberto Mancini dovrà trovare il modo per rivitalizzare una squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Italia (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Dove si giocherà Italia Inghilterra?

Gli azzurri di Roberto Mancini si ritroveranno direttamente nel 2023: il prossimo 23 marzo si disputerà Italia-Inghilterra, prima gara delle qualificazioni per Euro 2024. L’Italia è stata inserita nel Gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Italia-Inghilterra, replay della finale di Euro 2020 disputata a Wembley a luglio 2021, si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Una proposta fatta da De Laurentiis a Gabriele Gravina e accolta dalla FIGC.

Napoli ha battuto la concorrenza di Bologna e Palermo, anche loro candidate per ospitare il match. La nazionale tornerà nel capoluogo campano a quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta: l’ultimo precedente risale al 15 ottobre 2013, quando si disputò Italia-Armenia, match di qualificazione ai Mondiali del 2014 che finì con il risultato di 2-2.

Come conferma l’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno”, la FIGC ha ormai deciso la sede di Italia-Inghilterra, ma l’annuncio ufficiale verrà dato solo domani.