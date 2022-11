Kim: “Non è difficile riconoscermi per le strade di Napoli” poi lancia la sfida all’Uruguay

I riflettori di tutto il mondo sono puntati sul Qatar: il Mondiale 2022 sta entrando nel vivo con la prima giornata della fase a gironi che oggi vedrà scendere in campo le ultime otto squadre.

Tra i match che si disputeranno oggi ce n’è uno che catturerà maggiormente l’attenzione dei tifosi del Napoli. Alle ore 14 italiane, infatti, si giocherà Uruguay-Corea del Sud, gara che aprirà il Gruppo H e che vedrà sfidarsi i due azzurri Mathias Olivera e Kim Min-jae.

Proprio il difensore sudcoreano ha rilasciato un’intervista al “The Guardian” alla viglia del suo esordio al Mondiale. Di seguito le sue parole.

Kim Min-jae (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

Intervista Kim Min-jae: “Non vedo l’ora di sfidare Nunez”

Il difensore del Napoli e leader della nazionale asiatica ha parlato del suo passato, concentrandosi soprattutto sulla nazionale in vista dell’esordio in un Mondiale (nel 2018 non fu convocato a causa di un infortunio).

Quando gli chiedono della sua altezza, Kim sorride e risponde: “Non è difficile riconoscermi per strada di Napoli”.

Il soprannome “Il Mostro” sembra piacere particolarmente al sudcoreano: “Mi piace davvero, riassume i miei attributi positivi come difensore”.

Kim è pronto per il match con l’Uruguay, dove sfiderà di nuovo Darwin Nunez, già incontrato con il suo Napoli nella doppia sfida di Champions League contro il Liverpool: “Non vedo l’ora di affrontarlo”

Sul Mondiale e sugli obiettivi della Corea del Sud, il difensore classe ’96 è stato chiaro: “Il nostro obiettivo principale è superare la fase a gironi“.

Per prepararsi al Mondiale in Qatar, Kim ha rivisto le partite della Corea del Sud del 2002 che raggiunse le semifinali della Coppa del Mondo: “Mi è piaciuto tanto vedere la partita in cui vincemmo contro il Portogallo, si vedeva negli occhi dei giocatori la voglia e sono rimasto colpito da come Song Chong-gug ha difeso su Luis Figo, perché anch’io sono un difensore mi sono concentrato su questa parte”.