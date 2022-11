Futuro Cristiano Ronaldo, proposta un’offerta monstre: lascia l’Europa?

Oggi, alle ore 17 italiane, il Portogallo scenderà in campo contro il Ghana per la prima partita di questo Mondiale. Tutti aspettano ovviamente l’esordio di Cristiano Ronaldo pronto a disputare il suo quinto Mondiale consecutivo.

Negli ultimi giorni, però, si parla di CR7 solo in ambito Manchester United. Dopo la sua intervista in cui ha attaccato chiunque in casa United, i Red Devils hanno annunciato una clamorosa rescissione che ha sconvolto tutti. Ronaldo ora è svincolato e in cerca di una nuova squadra.

Cristiano Ronaldo (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Cristiano Ronaldo Al Nassr, offerta folle dall’Arabia Saudita

Quale sarà adesso il futuro di Cristiano Ronaldo? Il campione portoghese penserà al suo futuro solo dopo al termine del Mondiale, ma la sua avventura in Europa potrebbe essere al capolinea.

Nell’intervista esclusiva rilasciata a Piers Morgan, CR7 ha confermato i contatti con Napoli e Sporting Lisbona della scorsa estate, ma è molto difficile pensare a un suo approdo in uno di questi due club.

Attualmente, in Europa, nessuno sembra essere in grado di poter garantire uno stipendio così alto ed ecco che quindi entrano in scena gli USA e l’Arabia Saudita.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “Marca”, l’Al-Nassr sarebbe disposto a riproporre l’offerta già presentata la scorsa estate di 121 milioni di euro a stagione (242 milioni in due anni).

Un’offerta spaventosa difficile da poter rifiutare anche per uno come Cristiano Ronaldo.