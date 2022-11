UFFICIALE – Serie A 2023/2024, comunicate le date della prossima stagione

La Serie A è attualmente in pausa a causa del Mondiale in Qatar e riprenderà il via il prossimo 4 gennaio, quando il Napoli capolista andrà a San Siro per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

Proprio “per colpa” del Mondiale, la Serie A (così come gli altri campionati europei) terminerà in netto ritardo rispetto al solito: l’ultima giornata si disputerà il 4 giugno 2023.

Napoli (Getty Images)

Date Serie A 2023/2024, si comincia il 20 agosto

Il campionato di Serie A quest’anno è iniziato in anticipo proprio per il Mondiale qatariota in programma tra novembre e dicembre: la prima giornata si è disputata nel weekend del 13 agosto 2022.

Ma l’anno prossimo le date cambieranno nuovamente. La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha comunicato le date di inizio e conclusione del campionato di Serie A 2023/2024.

“La Lega Serie A comunica, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024:A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A TIM 2023/2024 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024“.