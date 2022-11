Altro che Mazzocchi, l’agente svela chi sarà il vero vice-Di Lorenzo

La prima parte di campionato è terminata, l’atipico Mondiale invernale in Qatar è iniziato, di conseguenza cominciano a propagarsi i rumors di mercato in vista della prossima sessione di mercato invernale.

Cristiano Giuntoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Come ribadito in varie occasioni dal direttore sportivo Giuntoli, visti gli eccellenti risultati, il Napoli non farà grosse operazioni di calciomercato in entrata, ma interverrà sul mercato solo per puntellare la rosa con piccoli aggiustamenti. Tra questi, c’è da sistemare la situazione sulla corsia di destra. Diversi i nomi venuti fuori, tra cui Mazzocchi come ipotetico vice-Di Lorenzo, ma non solo.

L’agente: “Vice Di Lorenzo? Zanoli va aspettato”

Tra le possibili operazioni di mercato che effettuerà il Napoli durante la prossima sessione di calciomercato, senza ombra di dubbio, la più probabile è l’acquisizione di un vice-Di Lorenzo, dato il poco minutaggio concesso al giovane Alessandro Zanoli da mister Spalletti.

Calciomercato Napoli Zanoli (Getty Images)

Tra i nomi che stanno circolando in questi giorni, quello più chiacchierato è l’attuale terzino della Salernitana e della Nazionale Pasquale Mazzocchi, l’esterno difensivo sarebbe stato individuato dalla dirigenza azzurra come rinforzo ideale per la fascia destra.

L’agente Vittorio Tosto è intervenuto sull’argomento a Radio Marte, in Forza Napoli Sempre, l’ex calciatore del Napoli ha posto l’attenzione su un nuovo nome per il ruolo di vice Di Lorenzo, vale a dire il terzino gallese, ora in forza al Nottingham Forrest, Neco Williams, di seguito quanto affermato da Tosto:

«Per me è sempre un piacere veder giocare Di Lorenzo. Il Napoli farebbe bene a non farsi sfuggire un giocatore come lui, dovrebbe blindarlo. Credo che ci siano tutte le potenzialità per far diventare questo matrimonio così lungo da far concludere la carriera di Di Lorenzo a Napoli. L’alternativa in rosa al capitano, non credo possa essere Mazzocchi perché la Salernitana non si farà sfuggire un giocatore così. Ho visto giocare molte volte il gallese Neco Williams. Io ci andrei piano sul prendere un giocatore così per sostituire Di Lorenzo perché il Napoli già ha un giovane di valore, Zanoli che va aspettato. Se devo prendere il gallese, allora punto su Zanoli. A gennaio è difficilissimo migliorare la squadra ma il Napoli in questo momento può tranquillamente ragionare con pazienza e serenità non dovendo coprire buchi di organico. Più che un vice Anguissa manca un vice Lobotka che in questo momento è insostituibile».

Giuseppe Esposito