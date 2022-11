Mano davanti la bocca della Germania, polemica di Mentana: “Avete visto cos’ha fatto la regia?”

Le polemiche, riguardanti il discusso Mondiale in Qatar, non accennano a fermarsi anche a Mondiale iniziato, il gesto dei giocatori della Germania di mettere la mano davanti la bocca nella consueta foto di rito per protestare contro la discriminazione ha fatto scalpore in tutto il mondo.

Germany players (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Mentana: “Qui dobbiamo parlare di una regia Internazionale scandalosa”

Il noto giornalista Enrico Mentana ha espresso la sua opinione sugli eventi di oggi a Rai 1, di seguito quanto dichiarato:

“Sbaglio o non è stato fatto vedere il gesto dei giocatori della Germania in TV? E sbaglio o l’altro giorno non è stata mostrata la bandiera dell’Iran in TV, mentre i giocatori non cantavano l’inno? Qui dobbiamo parlare di una regia Internazionale scandalosa, tutte le emittenti internazionali dovrebbero protestare. Se succede un fatto importante, che esula dallo sport e va a sfociare in politica, è impossibile non trasmetterlo. E che succede se l’Iran segna e inneggia alla libertà che fanno, annullano il gol o non lo trasmettono? Com’è possibile…”

Giuseppe Esposito