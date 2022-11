Giuntoli nel mirino della Juventus? Arriva la notizia da Torino!

Il nuovo Napoli sceso in campo in questa stagione tra campionato di Serie A e Champions League è frutto dell’ottimo lavoro svolto da De Laurentiis e Giuntoli – in particolar modo – nella sessione estiva di calciomercato. Il ds azzurro è riuscito ad individuare i profili giusti per la politica di ridimensionamento del monte ingaggi voluta dal patron del Napoli, fornendo a Spalletti una rosa ben oltre le aspettative.

Tutti gli occhi su Giuntoli: le ultime

L’ottimo lavoro condotto da Giuntoli non è ovviamente passato inosservato, considerando il primo posto in classifica in Serie A e il passaggio agli ottavi di Champions League per il Napoli. Scelte oculate che hanno dato i loro migliori frutti. Non a caso, diverse società hanno messo nel loro mirino il dirigente azzurro per strapparlo alla società di Aurelio De Laurentiis.

Nuovo assetto per la Juventus: la notizia su Giuntoli

Tra queste anche la Juventus, che in queste settimane di sosta punta a definire un nuovo assetto societario per arrivare al meglio al mercato di gennaio e alla seconda fase della stagione. Secondo quanto rivelato dal Corriere di Torino, però, la Vecchia Signora ha spostato lo sguardo su altri soggetti in alternativa a Cristiano Giuntoli.

In particolare, il nuovo assetto societario bianconero dovrebbe portare Cherubini a diventare il nuovo direttore generale e uno tra Matteo Tognazzi e Giovanni Manna come direttore sportivo.