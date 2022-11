Messico-Polonia ai Mondiali: arriva la decisione su Lozano e Zielinski

Alle 17:00 andrà in scena la seconda sfida del girone C, che vedrà affrontarsi il Messico e la Polonia. Dopo un impronosticabile 2 a 1 dell’Arabia Saudita contro l’Argentina di Leo Messi, le due nazionali sono chiamate subito a far punti ed approfittarne dello scivolone dell’albiceleste.

La sida tra Messico e Polonia inevitabilmente interesserà anche un po’ ai tifosi azzurri, in quanto rispettivamente con le proprie nazionali scenderanno in campo, titolari, sia Hirving Lozano che Piotr Zielinski. Dunque i due compagni di club si ritrovano rivali nella loro prima partita di questa coppa del mondo.

FOTO: Getty – SSC NAPOLI

Lozano come di consueto occuperà la fascia destra d’attacco, esattamente come è solito fare sotto la guida di Luciano Spalletti. Infatti El Chucky partirà alto a destra nel 433 proprosto dal ct argentino Gerardo Martino.

Tutt’altra storia invece per Piotr Zielinski, che almeno in partenza, dovrebbe partire in posizione di attaccante, al fianco di Robert Lewandoswki. Questa la scelta iniziale fatta dal tecnico polacco Czesław Michniewicz che opta per un 352.

Lorenzo Golino