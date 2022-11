Home » News Calcio Napoli » Maradona Jr non ha dubbi: “Chi paragona Messi a mio padre non capisce il calcio”

L’Argentina è scesa in campo quest’oggi per l’esordio mondiale contro l’Arabia Saudita: una sfida a dir poco deludente per l’Albiceleste, uscita sconfitta dal match per 2-1.

A Radio Marte è intervenuto Diego Armando Maradona Jr, proprio per commentare il match e non solo. Di seguito, quanto evidenziato:

“Sono distrutto per la sconfitta dell’Argentina. Faccio fatica a credere che tutto ciò sia accaduto davvero. Perdere con l’Arabia Saudita è pazzesco.

Sul paragone tra Messi e Maradona: “Il paragone tra Messi e il mio papà lo fa chi non vede e non capisce il calcio. Stiamo parlando di due pianeti diversi. Io, però, non voglio buttare subito la croce addosso a Lionel“.

Diego Armando Maradona Jr: “L’Argentina ha avuto paura”

Poi, aggiunge: “A volte nel calcio succede di perdere anche contro avversari nettamente più deboli. Non credo che l’Argentina oggi sia stata presuntuosa. Piuttosto, ha avuto paura. Il calcio è così. Se non chiudi le partite anche le squadre più scarse ti vengono addosso”.

A Diego Armando Maradona Jr, deluso per la prima partita dell’Argentina, non è andata giù la sconfitta inaspettata contro l’Arabia Saudita.

