De Laurentiis rientra a Napoli: pronti i rinnovi per due giocatori!

Con la sosta frozata dei campionati dovuto alla coppa del mondo, i club ne approfittano per gestire tutte quelle situazioni extra campo, come acquisti, cessioni e rinnovi. Proprio quest’ultimo aspetto sembra “preoccupare” di più il club azzurro.

Infatti come riportato da Sky Sport, il patron Aurelio De Laurentiis sarebbe tornato a Napoli dopo una lungo periodo trascorso negli Stati Uniti. Una delle priorità del presidente è quella di gestire la situazione inerente ai rinnovi.

Giovanni Di Lorenzo Capitano SSC Napoli

De Laurentiis a Napoli per i rinnovi: il piano

In particolar modo quelli del capitano Giovanni Di Lorenzo e del centrale difensivo Amir Rrahmani. L’ex Empoli ha il contratto in scadenza nel 2026 ed il Napoli è pronto ad offrire un prolungamento di contratto fino al 2027, con opzione per il 2028. In settimana vi sarà anche un incontro con il procuratore dal capitano azzurro, Mario Giuffredi.

Discorso analogo anche per Amir Rrahmani con il quale si cerca un’intesa per continua in maglia azzurra fino al 2027. Dunque Napoli a lavoro, approfittandone del periodo di stop dei campionati per sistemare le situazioni contrattualistiche.

Lorenzo Golino