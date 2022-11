Calciomercato Napoli, Bargiggia sicuro: “Alcuni indizi mi fanno credere in una sua cessione”

È iniziato ormai da due giorni il Mondiale in Qatar e, sebbene nessun azzurro abbia ancora esordito nella competizione, le news sul Napoli non mancano di certo in questa sosta. Le notizie principali degli ultimi giorni riguardano soprattutto il mercato degli azzurri, sul quale è intervenuto poco fa Paolo Bargiggia ai microfoni di 7Gold.

“Potrebbe lasciare Napoli quest’estate”, le parole di Bargiggia sull’azzurro

Durante la trasmissione Il Processo, in onda come anticipato su 7Gold, l’esperto di mercato Paolo Bargiggia ha espresso la sua opinione in merito al calciomercato del Napoli e sull’operato di Cristiano Giuntoli. In particolare, Bargiggia ha lasciato tutti di stucco parlando di un possibile addio imminente per Piotr Zielinski.

Piotr Zielinski (Getty Images)

Il polacco, ormai a Napoli da 7 anni, potrebbe essere ceduto in estate al fronte di alcuni indizi rilevati dal giornalista.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul mercato del Napoli: “Tanti sono i nomi accostati ad oggi agli azzurri, ma credo che bisogni prima dare uno sguardo alla sezione delle partenze. Vi dico che il principale indiziato al momento è Zielinski, che poterebbe lasciare Napoli d’innanzi ad un’offerta elevata in estate. Non credo sia un caso che ancora non si sappia nulla sul rinnovo del polacco”.

Sulla partenza di Zielinski: “Ormai il Napoli non mi sorprende più, ho piena fiducia in Giuntoli. La partenza di Zielinski sarebbe solo il continuo del processo di rinnovamento intrapreso dagli azzurri con le partenze di Mertens, Insigne e Koulibaly“.

Mertens e Zielinski (Getty Images)

Sul possibile sostituto: “Dico che mi fido di Giuntoli perché già è stato individuato l’eventuale sostituto del polacco: Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese piace sia alla società che all’allenatore azzurro. Lo stesso Spalletti lo ha etichettato come il nuovo Zielinski qualche tempo fa“.

Mario Reccia