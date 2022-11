Con la partenza dei Mondiali in Qatar ed il conseguente stop ai maggiori campionati, si inizia già a guardare alla prossima finestra di calciomercato. Sebbene l’inizio della sessione di mercato invernale sia fissata per il 2 gennaio 2023, in Italia inizia l’accostamento dei primi nomi alle maggiori squadre di Serie A.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Fra queste, figura anche il Napoli di Luciano Spalletti, che ha in Cristiano Giuntoli il proprio “top” di mercato. Stando alle ultime news, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su un giovane esterno di Serie A e sarebbero pronti a sfidare la concorrenza di un ex: Maurizio Sarri.

Sarri sfida il Napoli, Lazio su Doig

Josh Doig, classe 2002 ad oggi in forza al Verona, sembrerebbe esser finito sul taccuino di Napoli e Lazio. 2 gol ed altrettanti assist coronano le 9 partite giocate fin qui dallo scozzese, prolifico nonostante preferisca partire dalla parte bassa della fascia sinistra.

Josh Doig (Getty Images)

Capace di imporsi anche in una piazza in crisi come Verona, Doig – stando a quanto si apprende da Il Tempo – avrebbe stregato la Lazio nonché Maurizio Sarri, che pensa a lui come un possibile sostituto di Fares.

Giuntoli, stando alla medesima fonte, sarebbe invece intenzionato a portare lo scozzese all’ombra del Vesuvio vista la sua duttilità e la sua capacità di giocare anche come difensore centrale. Sfida lanciata dunque, per un Sarri che incrocia ancora il Napoli nel proprio percorso.

Mario Reccia